In plina criza creata de situația coronavirusului, fiecare dintre noi trebuie sa ia toate masurile de prevenție pentru limita, pe cat posibil, șansele infectarii cu acest virus care face, zilnic, zeci de victime in intreaga lume. Potrivit ultimelor cercetari știintifice, coronavirusul poate ramane și rezista pana la 4 zile pe suprafețe, crescand astfel riscul de transmitere in randul persoanelor care iau contact cu ele și apoi iși ating fața.