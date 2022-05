Cum devin cuvintele vii Ați simțit vreodata cum cuvintele devin vii? Ca vin in fața voastra, de pe hartie, dintr-o carte, nu doar rostite, ci interpretate, ca și cum ar fi fost traite? Daca basmele, poveștile, carțile nu ar mai fi doar ferestre spre alte lumi, ci oportunitați de a trai? Nu v-ați dorit niciodata sa traiți odata cu […] Articolul Cum devin cuvintele vii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul este finanțat prin bugetul de stat, fiind inclus in lista obiectivelor de investiții pe anul 2021. Valoarea investiției se ridica la circa 2, 6 milioane de lei, dupa ce inițial, cand s-a inceput prima procedura de publicitate, se estimase un cost al lucrarilor de 920.000 de lei. Daca nu…

- Timp de doua zile, municipiul Bacau a ramas fara apa din cauza unor lucrari de conectare a Rezervei de Apa. Lucrarile se desfașoara la intersecția strazilor Gheorghe Donici și Brandușei, unde, dealtfel, traficul se desfașoara ingreunat. Articolul Cum arata șantierul din cauza caruia s-a oprit apa in…

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 12:30, o patrula din cadrul Politiei Targu Ocna, au oprit in trafic, pe DN 12 B, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, in timp ce circula cu viteza de 87 km/h. In urma verificarilor efectuate in bazele de date ale Politiei Romane, […] Articolul Cum a fost…

- Spune DA provocarilor! Batalionul 53 Comando ,,Smaranda Braescu’’ din Bacau te asteapta in echipa Fortelor pentru Operatii Speciale! Urmatoarele detalii sunt de interes: 30 de locuri Forte pentru Operații Speciale (parasutisti comando), 3 locuri Operator pe tehnica de comunicatii radio, 2 locuri Paza…

- Comunitatea bacauana a evreilor a sarbatorit, in seara zilei de 15 aprilie, prima zi a Paștelui (Pesah – anul 5782 de la Facerea Lumii, anul 2022 in calendarul actual internațional). Evenimentul a avut loc la Restaurantul Dumbrava, cu circa 95 de participanți, intre care și invitații Ramona Florea…

- O filmare cu drona arata strazile și blocurile de locuințe din orașul ucrainean Mariupol, dupa o luna de lupte de strada. Articolul Cum arata orașul Mariupol dupa cateva saptamani de lupte VIDEO apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .

- Un barbat din comuna Dumitra (judetul Bistrita-Nasaud) a gasit un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel in apropierea locuintei. Drona este de tip Orlan-10, de fabricație ruseasca. Distanța in zbor pana la granița cu Ucraina este de 60 km, ceea ce ar sugera ca s-ar fi putut pierde…

- O poza, mai multe zvonuri, un canal de socializare, lipsa de reacție a autoritaților – au fost suficiente pentru ca in decurs de cateva zeci de ore o țara sa fie sub asediul panicii și sa devina propria victima a acțiunilor sale. Aceasta situație arata cat de puternice sunt rețelele de socializare,…