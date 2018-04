Cum devii politist de frontiera in 2018. Calendarul examenelor de admitere

Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI… Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui anunta selectionarea de candidati pentru scolile militare de pompieri. Viitorii candidati ce urmeaza a fi selectionati, vor putea opta pentru urmatoarele institutii de invatamant militare: Facultatea de Pompieri din cadrul…

- Scriitorul si politicianul Barbu Stefanescu Delavrancea s-a nascut la 11 aprilie 1858, la Bucuresti. A efectuat studiile liceale intre anii 1870-1877 si studii universitare intre 1877-1882, la Facultatea de Drept din Bucuresti. In 1882, si-a pregatit doctoratul in drept in ...

- La concursul de admitere – sesiunea 2018, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a propus scoaterea la concursul de admitere a urmatoarelor locuri: • Facultatea de Pompieri…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare La Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul“ (ANIMV)…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie – 24 august. O noutate este faptul ca cei care au obtinut in timpul…

- Concursul de admitere la facultatile Academiei de Politie, respectiv Facultatea de Politie, Facultatea de Politie de Frontiera, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, se va desfasura in doua etape, in perioada 31 iulie – 24 august 2018.…

- Ana Birchall, vicepremier s a nascut la 30 august 1973 in orasul Mizil, judetul Prahova. Licentiata in Stiinte Juridice, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept 1996 , potrivit site ului www.cdep.ro; Facultatea de Drept si Relatii Internationale 39; 39;Nicolae Titulescu 39; 39; anual bursa…