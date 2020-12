Cum devii infractor dacă deții acasă țuică? Conform art. 452 lit. h din Codul fiscal constituie infracțiune și sepedepsește cu inchisoare de la 1 la 5 ani detinerea de catre orice persoana inafara antrepozitului fiscal de alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste200 litri, produse intermediare peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decatbere si vinuri, peste 300 litri. Citeste articolul mai departe pe bihon.ro…

Sursa articol si foto: bihon.ro

