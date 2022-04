Cum descoperi greşelile de pe factura de energie electrică. Sfaturi şi recomandări preţioase Reprezentantul unui furnizor de energie si gaze a dorit sa explice la ce trebuie sa fim atenți atunci cand primim o factura de la unul dintre distribuitorii de utilitați.Greșelile de pe factura de curent electric au revoltat oamenii care s-au trezit peste noapte cu sume de plata și de 10 ori mai mari. Aceste greșeli raportate distribuitorilor de servicii din partea mai multor persoane fizice dar și juridice au dus la recalcularea facturilor. Cum descoperi greșelile de pe factura de energie electrica? Iata cateva indicii prețioase!Facturile la curentul electric au venit cu cateva surprize neplacute… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costurile la energia electrica au crescut și consumatorii cauta tot felul de metode pentru a micșora facturile. Un pas simplu pentru a reduce decontul la energie este reducerea temperaturii la care va spalați hainele.

- Razboiul, scumpirile, pandemia de coronavirus, toate aceste evenimente au afectat starea financiara a romanilor. Iata ca primim și o veste cat se poate de buna, in contextul actual al prețurilor din Romania. Fara dar și poate, se va vedea la factura de energie electrica! Iata despre ce este vorba!

- Facturile la electricitate vor exploda dupa luna aprilie cand nu se mai aplica plafonarea. Norocul este ca vine vara și zilele vor fi mai lungi. Trei aparate din locuința ta care maresc facturaDaca vrei sa economisești curent electric, noi iți sugeram sa scoți seara televizorul cu plasma din priza…

- Facturile la gaze naturale și curent electric au explodat in ultimele luni, numeroși maramureșeni trezindu-se cu facturi foarte mari, deși au avut același consum ca și anul trecut, spre exemplu. In anul 2021 au fost realizate 2095 acțiuni de control derulate de catre OPC Maramureș, in urma acestor acțiuni…

- Facturile și prețurile au crescut considerabil, iar toata țara este in stare de șoc. Un barbat, in varsta de 67 de ani, din Lugoj și-a pus capat zilelor, dupa ce a vazut factura la energie electrica. Ce suma era nevoit sa plateasca și de ce a recurs la acest gest extrem.

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…

- Foarte multe persoane se confrunta, de ceva timp, cu facturi mult mai mari la gaze și energie electrica. Insa, pentru a mai diminua din costuri, exista o soluție. Iata electrocasnicele pe care trebuie sa le scoti din priza, noaptea. Asa vei plati mult mai putin la curent, transmite Știri.md Totuși,…

- Lucian Bode a fost intrebat, joi, daca a primit factura la energie si a raspuns: ”Mi-a venit factura la energie. Eu stau in chirie aici, m-am uitat si eu pe luna septembrie, aveam undeva energie electrica – gaze naturale trei sute si ceva de lei. Cu ingrijorare m-am uitat la factura de pe luna decembrie, …