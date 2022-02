Cum depinde agricultura mondială de Rusia și Belarus Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot la nivel mondial și dețin o cota de piața de 40% alaturi de Belarus la potasiu, este lesne de ințeles de ce tot mai mulți analiști iși pun, acum, intrebarea cum va fi afectata agricultura mondiala de restricțiile impuse celor doua țari. Situația este cu atat mai grava, cu cat nicio alta țara nu este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

