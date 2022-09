Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia sunt impreuna de ani buni, iar cei doi au așteptat mult sa faca pasul cel mare. Divorțul artistei de Vincenzo Castellano a durat extrem de mult.In urma cu cateva luni, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia și toata lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum ca evenimentul…

- Florin Salam și Roxana Dobre a avut parte de un eveniment extrem de important in viața lor, cei doi au devenit nași de cununie pentru doi proaspat insuraței. Cantarețul din Romania și soția lui au ajuns in fața altarului cu doi prieteni care și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. In mijlocul unui…

- Jorge, in varsta de 40 de ani și Ramona, soția lui, sunt casatoriți din 2013 și au impreuna un baiețel. Artistul a recunoscut ca a avut momente grele in viața, insa atunci cand și-a intalnit actuala soție, viața lui s-a schimbat total. Artistul a mai fost casatorit cu Alina Laufer. „Poate ca nu vezi…

- Damian Draghici este unul dintre cei mai cunoscuți și talentați artiști de la noi. Cantarețul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de cea de-a treia lui soție, Cristina Stroe, in varsta de 29 de ani. Diferența de varsta dintre ei nu i-a impiedicat sa iși formeze o familie frumoasa de care…

- Jorge este o persoana foarte sincera și deschisa. Nu a avut niciodata o problema sa vorbeasca despre emoții, stari care l-au incercat de-a lungul timpului sau despre momentele dificile din viața lui. Acum, la varsta de 40 de ani, Jorge a reușit sa ajunga cea mai buna versiune a lui și asta cu ajutorul…

- Andreea Balan a fost mereu transparenta pe cat posibil cu fanii in privința greutaților din viața sa. Ea le-a oferit detalii despre problemele din perioada Andre, despre relația cu sincope alaturi de tatal ei sau despre eșecul amoros din casnicia sa. Cine a ajutat-o pe cantareața sa treaca peste toate…

- Am aflat cu stupoare și imensa durere de cumplitul accident de circulație petrecut in Pacurari in aceasta noapte, cand o șoferita aflata sub influența alcoolului a lovit o echipa de muncitori de la Citadin SA, aflați in timpul lucrului! Patru colegi de-ai noștri și-au pierdut viața, iar alți trei sunt…

- Mihai Traistariu se bucura de o cariera de lunga durata in industria muzicala din Romania. Totuși, el a avut parte de o drama dupa ce a dus Romania pe culmi inalte la Eurovision. Cantarețul ne-a dezvaluit, in exclusivitate, ca moartea mamei l-a marcat. De asemenea, el ne-a vorbit despre un alt moment…