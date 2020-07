Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Daniel Morar a reacționat, int-o maniera fara precedent, dupa ce premierul Ludovic Orban a cerut populației sa nu respecte deciziile Curții Constituționale a Romaniei, care a aratat ca este neconstituțional ordinul prin care ministrul Sanatații a instituit carantina, izolare și internarea…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, atrage atenția ca Guvernul Orban tocmai a „implinit” a o suta ordonanța de urgența, dupa numai șase luni de mandate. In condițiile in care, atunci cand a preluat mandatul inițial, premierul a susținut ca nu va face același lucru ca PSD, respectiva…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, publica sesizarea depusa de Guvern la CCR pe tema alocațiilor. In acest document, Guvernul admite faptul ca banii pentru dublarea alocațiilor n-au fost prinși in buget și arata ca nici nu intenționeaza sa aloce fonduri, asta pentru ca s-ar ieși din limita de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei, transmite Agerpres. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat…

- Guvernul Orban pregateste prelungirea starii de alerta ca sa evite motiunea de cenzura, se spune intr-o postare a ALDE, publicata, luni, pe pagina de Facebook a partidului. „PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a țarii! Ministrul Sanatații vrea sa ne țina și dupa 15 iunie…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a avut, miercuri, o ieșire neobișnuita, la adresa procurorului șef al DNA, Crin Bologa. Judecatorul constituționa a decșarat, pentru AGERPRES, ca Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa aplice legea si deciziile Curtii Constitutionale, și s-a intrebat…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis, miercuri, ca starea de alerta ce va fi instituita incepand cu data de 15 mai este constituționala, dar ca nu poate restrange drepturi și libertați. Sedinta Curții Constituționale de miercuri dimineața s-a desfasurat in sistem videoconferinta. In sala au fost…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a explicat, joi seara, ca drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanta de urgenta, iar pentru ca masurile privind restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale sa fie valabile, ar fi trebuit elaborata…