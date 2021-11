Cum degustăm un vin Extinderea si perfectionarea productiei de vinuri, a atras dupa sine crearea anumitor paliere care au drept scop analizarea si catalogarea acestora, precum si ghidarea in vederea consumului corect si adaptat contextului. Astfel, au aparut degustatorii de vinuri si somelierii, specialistii care detin secretele combinarii fermecatoarei licori, cu cele mai potrivite preparate culinare. Degustatorii de vinuri Rolul unui degustator profesionist, va fi acela de a acredita caracteristicile unui sortiment de vin, de a-l incadra intr-o anumita categorie si de a-i da, sau nu, un loc pe podiumurile care… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

