Cum decurge plata pensiilor și salariilor medicilor în teritoriu CHIȘINAU, 7 oct – Sputnik. De la Bugetul statului au fost transferați pana la sfarșitul lunii septembrie toți banii necesari pentru plata salariilor majorate și a „salariilor adiționale” pentru angajații din medicina. De asemenea, au fost alocați și banii necesari pentru achitarea indemnizației unice de 16 mii de lei lucratorilor medicali care s-au imbolnavit de COVID-19 la locul de munca. © Sputnik / Кирилл КаллиниковCine are imunitate innascuta la COVID-19 Și banii necesari pentru plata pensiilor pe luna octombrie și a suportului unic de 900 de lei au fost transferați pana pe 1 octombrie… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

