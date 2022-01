Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pediatru Mihai Craiu anunța o explozie a infecțiilor cu Covid-19 in randul copiilor și spune care sunt cele mai des intalnite simptome pe care varianta Omicron le poate avea la cei foarte mici. In ultimele saptamani, numarul copiilor infectați cu noul coronavirus este intr-o creștere accelerata.…

- Cunoscutul medic pediatru Mihai Craiu trage un mare semnal de alarma in randul parinților, in contextul in care numarul cazurilor de Covid-19 la copii crește intr-un ritm extrem de rapid . Astfel, specialistul avertizeaza cu privire la simptomele de debut ale infecției, subliniind faptul ca acestea…

- Deși numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 in cazul copiilor a crescut mult in ultimele zile, atat ministrul Sanatații cat și medicii pediatri afirma ca, deocamdata, severitatea cazurilor nu ar trebui sa ne ingrijoreze. In cadrul unei dezbateri organizate de Salvați Copiii Romania, medicii pediatri…

- Tulpina sud-africana Omicron a declanșat o creștere a numarului de bebeluși internați la spital cu noul coronavirus, dar mulți fac doar febra și au nasul infundat. Datele arata ca 42% dintre pacienții minori cu virusul Sars-Cov-2 au mai puțin de 1 an, fața de 31% in valurile anterioare. Medicii de top…

- Carmen Dorobat a declarat ca \"\" masca chirurgicala se poate purta o mai mica perioada de timp și are o permeabilitate care este mai larga atunci cand inconjoara nasul și gura, dar este mult mai ușor de suportat pentru persoanele care au boli cronice pulmonare și persoanele cardiace. Dar masca FFP2,…

- Oamenii de știința au descoperit un nou simptom al variantei Omicron, care apare pe piele, potrivit Daily Post . Omicron, cea mai dominanta tulpina a coronavirusului, a strabatut Marea Britanie cu o rata de transmitere fara precedent, varianta reprezentand 80% din cazuri in unele zone. Acest lucru…

- Primul medic sud-african care a alertat autoritațile despre pacienții cu varianta Omicron a declarat pentru cotidianul englez „The Telegraph” ca simptomele noii variante sunt neobișnuite, dar ușoare. Dr. Angelique Coetzee a relatat ca a fost alertata pentru prima data cu privire la posibilitatea…