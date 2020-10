Cum de-a rămas Mihăiţă pe dinafara ciolănelului Cum ce? Pai nu ziceam noi aicea ca nu se va implini luna de zile si liberalii ieseni, in frunte cu seful lor, se vor trezi la realitate si, cetind si in alti registri mai lipsiti de romantism cifrele cu rezultatele de la alegeri, vor vedea ca de fapt Mihaita a fost cel facut premare prin primirea la liberali, si nu Alexe facut sef de judet prin asocierea cu el, asa cum se socotise manevra inainte de alegeri. Ei bine, iacata ca nu s-a implinit nu luna, dar nici sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

