Facturile mari la energie nu creeaza decat frustrari in randul populatiei, fustrari care in viitor si nu unul tocmai indepartat se pot transforma in revolte si haos cu toate consecintele nefaste ce tin de aceste miscari necontrolate. Filosoful Mihai Sora, in varsta de 105 ani, a relatat pe contul sau de Facebook detalii despre ultima factura la energie. Mesajul este unul sugubat, dar la final nu poti sa spui decat „soc si groaza". Pretul pe care trebuie dumnealui sa-l plateasca catre Enel este, atentie, de 6.096, 99 de lei la un consum de doar 161 de kilowati. Haideti sa mergem pe firul povestii…