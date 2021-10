Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii septembrie, scumpirile la carburanți se țin lanț. Un litru de benzina cu cifra octanica 95 s-a scumpit cu 1,20 lei, iar un litru de motorina s-a scumpit cu mai bine de doi lei, transmite Noi.md cu referire la ipn.md. Scumpirile nu au ocolit și gazul lichefiat, fiind vorba despre…

- Prețul la benzina și motorina crește de la o zi la alta. Șoferii care au trecut pe la pompe in aceasta dimineața au cumparat litrul de benzina cu peste 7 lei, practic cu 40% mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut, cand un litru de benzina costa sub 5 lei. Și motorina este […] The post Surpriza…

- Pretul carburantilor a explodat din Romania. Benzina a atins cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, in timp ce pretul motorinei a ajuns la maximul ultimilor trei ani. Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul…

- Prețul benzinei în România a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la începutul anului, scrie digi24.ro. Prețul motorinei a crescut constant în anul 2021 și a atins recent maximul…

- Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul anului. Prețul motorinei a avut și el o evoluție constanta in 2021 și a atins recent maximul ultimilor 3 ani. Potrivit datelor Peco-online, prețul mediu al benzinei in…

- Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul anului. Prețul motorinei a avut și el o evoluție constanta in 2021 și a atins recent maximul ultimilor 3 ani. Potrivit datelor Peco-online , prețul mediu al benzinei in…

- La unele stații, litrul de benzina se vinde cu 6 lei și 22 sau chiar 30 de bani. E o creștere de peste 25 de procente in comparație cu anul trecut. In iunie 2020, litrul de benzina era 4,5 lei. La un plin de benzina asta inseamna o diferența 75 de lei pentru un rezervor de 45 de litri.Datele oficiale…

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre scumpiri și despre veniturile romanilor. Premierul spune ca este firesc ca intr-o economie de piața prețurile sa creasca sau sa scada. Important este ca, potrivit lui Florin Cițu, anul acesta in Romania veniturile au crescut mai repede decat prețurile. Cu aproape…