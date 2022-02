Cum cureţi rapid fierul de călcat. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie Pentru ca hainele pe care le calcati sa fie protejate, este nevoie sa curatati din cand in cand talpa fierului.Nu aveti nevoie neaparat de produse scumpe din comert, ci doar de un "preparat" simplu, din ingrediente pe care oricine le are in casa. Concret, este vorba despre otet si sare.Asadar, amestecati trei sferturi de cana de otet alb cu o jumatate de cana de sare, apoi incalziti putin totul in cuptor. Inmuiati o carpa curata in lichidul obtinut si stergeti cu el talpa fierului de calcat.Rezultatele se vor vedea imediat! Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

