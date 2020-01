Stiri pe aceeasi tema

- Racii se numara printre cele mai dificile zodii atunci cand vine vorba despre dragoste. De cele mai multe ori, acesti nativi nu stiu cum sa-si "gestioneze" acest sentiment si sa-si arate adevaratele intentii. De aceea, daca ai pus ochii pe un astfel de barbat, sa stii ca vei avea ceva de furca. Iata…

- In momentul in care ai gasit femeia care iti place, vei face tot posibil sa o cuceresti. Insa, nu toate femeile sunt la fel, asa ca venim cu un mic ajutor inaintea ta pentru a stii cum sa cuceresti femeia din zodia Balanta.

- Dupa cum este si numele zodiei, nativul din zodia Balanta va fi intotdeuna un barbat echilibrat. De aceea, rareori ar putea fi acuzat de infidelitate. Are nevoie de stabilitate si va face orice pentru a-si satisface partenera. Iata cum ii poti cuceri inima!

- Barbatul din aceasta zodie este caracterizat de crativitate. Mereu energic si pus pe distractie, acest nativ combina toate abilitatile sale si le exploateaza pentru a realiza ceva maret in viata. Adora sa fie inconjurat de prieteni, nu rateaza nicio petrecere, dar in acelasi timp este foarte focusat…

- Noul an trebuie sa ne gaseasca pe toti impliniti sufleteste, in bratele persoanei iubite. De cele mai multe ori, barbatul din zodia berbec este cel mai des intalnit de femei, asa ca iti venim in ajutor cu cateva ponturi pentru a-l cuceri.

- Aceasta saptamana a inceput cu luna noua in Scorpion, lucru ce ne provoaca sa reflectam asupra dorintelor si conexiunilor noastre. Și fiindca a venit vorba despre aceasta zodie din horoscop, te-ai gandit vreodata cum cucerești un scorpion și ce trasaturi are?

- Liviu Surugiu, scriitor, scenarist, jurist, mediator (n. 1969), a debutat cu proza scurta in 1994, in Jurnalul SF. Dupa o pauza destul de lunga, a revenit 2011, publicand pana in prezent sapte volume la editurile Tritonic, Tracus Arte si Univers.

- Cu toții am vrea sa știm cum putem cuceri persoana de care suntem indragostiți, iar zodiacul și compatibilitatea dintre zodii ne pot ajuta. Mai jos va prezentam cum poți cuceri pe cineva in funcție de zodia pe care o are.