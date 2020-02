Cum cucereşti femeia din zodia Taur Nativele din zodia Taur se numara printre cele mai loiale femei ale zodiacului. Insa pana ce vor reusi sa le cucereasca inima, barbatii se vor confrunta cu diverse provocari, menite sa ii puna la incercare. Iata trei pasi prin care le puteti seduce! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nativii Scorpion se numara printre cei mai interesanți barbați ai zodiacului. Insa pe cat sunt de captivanți, pe atat sunt de dificili. Nu oricine va putea reuși sa le intre pe sub piele, deoarece femeile din viața lor vor fi nevoite sa treaca prin multe etape pana ce le vor cuceri inima. Iata ce trebuie…

- Atunci cand iubesti, tinzi sa tii aproape partenerul de viata, sa ii urmaresti fiecare pas si sa stii ce face la orice miscare. Dar, uneori, observam ca nu totul tine de noi si ca s-ar putea ca cel cu care impartim casa si patul sa calce stramb si sa nu cunoastem motivele pentru care recurge la astfel…

- Nativele din zodia Pesti sunt considerate o comoara, detinand o multitudine de calitati. Cu toate ca sunt sociabile si joviale, e cam greu sa le cuceresti, iar sa le intri la inima..si mai si. Insa nimic nu este imposibil, daca vei stii sa lupti cu adevarat pentru ele.

- Barbatul Sagetator este insetat de aventura. Fire joviala, energica si foarte creativa, femeia din viata sa va trebui sa-i impartaseasca aceeasi viziune deschisa asupra vietii. Poate parea barbatul ideal, insa ascunde defecte la care nici nu v-ati fi gandit. Cu toate astea, face el ce face si reuseste…

- Femeile – ființe sensibile, delicate și pline de mister. Totuși, știm ca fiecare persoana este unica in felul ei, iar acest principiu se aplica și atunci cand vine vorba de feminitate. Afla din urmatorul articol cat de feminina ești in funcție de zodie!

- Daca esti genul de persoana plina de energie si dornica de noi exepriente, e clar ca partenerul ideal este nativul Gemeni. Asa ca venim in ajutorul tau cu cateva sfaturi pentru a-l cuceri cat ai clipi.

- Barbatul din aceasta zodie este caracterizat de crativitate. Mereu energic si pus pe distractie, acest nativ combina toate abilitatile sale si le exploateaza pentru a realiza ceva maret in viata. Adora sa fie inconjurat de prieteni, nu rateaza nicio petrecere, dar in acelasi timp este foarte focusat…

- Noul an trebuie sa ne gaseasca pe toti impliniti sufleteste, in bratele persoanei iubite. De cele mai multe ori, barbatul din zodia berbec este cel mai des intalnit de femei, asa ca iti venim in ajutor cu cateva ponturi pentru a-l cuceri.