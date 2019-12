Cum cucereşti bărbatul din zodia Capricorn Nativii din aceasta zodie se numara printre cei mai speciali barbati ai zodiacului. Asta pentru ca sunt foarte surprinzatori. Cea care intentioneaza sa ii cucereasca inima va avea parte de surprize la care nu s-ar fi gandit niciodata, deoarece Capricornul nu se va deschide decat in fata celei care merita, iar aparentele pot fi deseori inselatoare in ceea ce-l priveste. Iata cum vei reusi sa-l seduci! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din aceasta zodie este caracterizat de crativitate. Mereu energic si pus pe distractie, acest nativ combina toate abilitatile sale si le exploateaza pentru a realiza ceva maret in viata. Adora sa fie inconjurat de prieteni, nu rateaza nicio petrecere, dar in acelasi timp este foarte focusat…

- Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt zodiile care vor avea experiente foarte placute in luna decembrie. Se vor bucura de caldura oferita de familie si de cei apropiati lor. Nimic nu va fi mai placut decat timpul petrecut alaturi de cei dragi, de povestile spuse la gura sobei si de…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, motivații interioare care se constituie ca argumente pentru o dezbatere interioara ori pentru framantarile lor sufletești. Stare de spirit iritata, greu de calmat. Intre 27 octombrie, dupa ora 22:30, și sfarșitul zilei de 29 octombrie (ora 23:59), Luna va tranzita semnul…

- Horoscop Urania Berbec Intre 12 si 14 octombrie spre seara, frumoasa mobilizare a calitatilor personale pentru a desfasura activitati obisnuite si mai ales pentru a face fata unor intalniri si dialoguri. Nativii vor avea nevoie de rabdare, diplomatie si autocontrol, in ciuda unor provocari…

- Venus intra in Sagetator: se deschid noi orizonturi relaționale Din 1 incolo, Venus tranziteaza semnul Sagetatorului, indiciu cum ca dam dovada de mai multa spontaneitate in relații. De asemenea, apreciem mai mult eforturile partenerul de a menține acel element de noutate in cuplu. Este de așteptat,…

- HOROSCOP 2020. Spre deosebire de 2019, 2020 va fi un an cu mai putine evenimente marcante, un an de reflectie si de gasire a identitatii spirituale. Totusi, nativii zodiei Fecioara, atat femeile cat si barbatii, trebuie sa fie foarte atenti caci intuitia si precautia care ii definesc le vor juca…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, demersuri administrative, dialoguri cu reprezentanții unor instituții, nevoia de informare și actualizare a unor cunoștințe intr-un domeniu practic, tehnic sau financiar. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, preocupari legate…

- Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 6 septembrie 2019 Nu este nici pe departe una dintre cele mai bune zile pentru ce nascuți în zodia Berbec. Nativii pot fi peste masura de stresați, irascibili și toate aceste stari le favorizeaza impulsivitatea și se rasfâng…