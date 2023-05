Incepe nebunia. Impinsa de la spate de ceea ce scrie in PNRR, Coaliția trebuie sa intr puternic in zona specialilor. Reforma pensiilor speciale ar putea aduce și eliminarea unora dintre acestea, cum este cazul celor de la Curtea de Conturi, o parte din acelea ale funcționarilor parlamentari și revizuirea unora din cele primite de magistrații care beneficiaza de ele in urma nor artificii legislative.

Surse din Coaliție susțin ca in cazul acestei ultime categorii, a magistraților, va avea loc o reverificare a modului cum au fost acordate, in funcție de vechimea in specialitate, nemaifiind permisa…