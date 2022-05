Cum crești nivelul de antioxidanți în organism? Cu toții știm ca antioxidanții sunt importanți pentru sanatate. Dar ce sunt aceștia, mai exact, și de ce avem nevoie de ei? Antioxidanții sunt substanțe ce impiedica celulele din corp sa se deterioreze. Se regasesc in diverse alimente și bauturi, inclusiv cafea, ceai, vin, fructe, semințe și legume. Aceștia ajuta la neutralizarea particulelor daunatoare, denumite radicali liberi, care patrund in organism. Radicalii liberi pot deteriora celulele, provocand inflamații și boli. Un aport optim de antioxidanți poate ajuta la menținerea sanatații celulelor din corp și, astfel, la prevenirea apariției… Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

