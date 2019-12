Cum crește Ungaria natalitatea. Guvernul a preluat șase clinici de fertilizare in vitro și subvenționeaza tratamentele Guvernul ungar a preluat sase clinici private de fertilizare in vitro si a sporit finantarea pentru a face tratamentele accesibile pentru tot mai multe cupluri, in cadrul unui program de oprire a declinului numeric al populatiei. Premierul Viktor Orban a făcut o prioritate din sporirea natalităţii şi a acordat stimulente menite să încurajeze cuplurile să facă mai mulţi copii, precum scutiri de taxe sau împrumuturi subvenţionate,…