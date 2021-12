Cum creşte preţul gigacaloriei de la producător la furnizor Craiovenii se intreaba, cum se face ca populatia plateste una dintre cele mai scumpe gigacalorii din tara, atata timp cat producatorul de agent termic, SE Craiova II este la o aruncatura de baț? Alte intrebari care se ridica, de ce furnizorul de caldura Termo Urban are un tarif aproape egal cu cel al producatorului? De ce primaria Craiova nu a subventionat mai mult caldura populatiei, pe modelul orasului Constanta. Aici gigacaloria costa 1.034 de lei, iar locuitorii racordati la sistemul centralizat de incalzire vor plati 250 de lei. Conducte pentru transport agent tremic primar Craiovenii platesc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

