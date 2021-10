Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre, CSM Targoviste, a fost invinsa surprinzator de CS Medgidia cu scorul de 3-2 (19-25, 25-20, 7-25, 25-20, 15-13), luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. CSM, care a condus cu 1-0 si 2-1 la seturi, s-a inclinat dupa doua ore…

- „Mersul acasa nu inseamna ruperea de problemele medicale”, spune dr. Ana Maria Iancu, specialist in boli infecțioase. Valul 4 al pandemiei COVID nu aduce doar morți și spitale supraincarcate, ci și extenuarea celor din linia intai care trebuie sa salveze vieți. Intr-un prim episod, Libertatea a relatat…

- Un elev major dintr-un liceu de nevazatori din Iași a fost trimis singur acasa cu trenul, dupa ce acesta a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Baiatul a fost testat luni seara, rezultatul fiind pozitiv, apoi conducerea școlii a decis ca toate clasele din liceul respectiv vor trece in regim online,…

- Temperatura este foarte scazuta in salile de clasa, astfel ca deja mai multe școli au anunțat Inspectoratul Școlar Județean Timiș ca vor muta cursurile in on-line. Este vorba despre Liceul „Grigore Moisil”, Colegiul „Ana Aslan”, Liceul de Arte și școlile generale nr. 16 și nr. 19 din Timișoara. „Temperatura…

- In turul III de la „BNP Paribas Open 2021“, ocupanta locului 40 mondial s-a batut de la egal la egal cu adversara ei mult mai bine cotata. Un meci sufocant, de peste doua ore, s-a decis dupa trei seturi.

- Presedintele ceh Milos Zeman va vota de la domiciliul sau pentru alegerile legislative ce vor avea loc vineri si sambata, a anuntat anturajul sau, alimentand astfel supozitiile cu privire la starea sa de sanatate, informeaza joi AFP. Medicii care au mers la domiciliul sau joi "i-au recomandat…

- O gravida in luna a șaptea a murit de COVID, la Oradea. Era internata in secția ATI a spitalului județean, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Nu era vaccinata și timp de o saptamana s-a tratat singura, acasa. Femeia de 32 de ani era din localitatea Nucet și mai […] Source

- Ministerul Culturii a anuntat care sunt evenimentele culturale pe care le spijineste in perioada 15 20 august 2021 in Romania.Evenimentele care se vor desfasura pe pamantul dobrogean in urmatoarele zile sunt: Constanta: Mondim Pub 15.08.2021 16.08.2021, de la ora 10:00 pana la ora 13:00, se vor organiza…