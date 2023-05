Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost alaturi de fiica ei, Sofia Natalia, in emisiunea lui Teo Trandafir. Fetița, in varsta de 6 ani, a spus ce iși dorește sa devina cand va crește. Sofia Natalia este fetița Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav, iar dupa desparțirea parinților a ramas in grija mamei sale. Fostul…

- O tanara in varsta de 29 de ani, originara din localitatea Chipeșca, raionul Șoldanești, a nascut pe 6 martie o fetița și pana in ziua de astazi nu i-a perfectat actele. Ulterior, pe 7 aprilie, aceasta a dus nou-nascutul tatalui care locuiește la Balți, explicand ca nu poate avea grija de copil din…

- Un incident cutremurator a revoltat o țara intreaga. O fetița in varsta de doi ani a cazut in gol de la etajul unui bloc din Timișoara. Iata ce facea mama micuței, in momentul in care s-a intamplat incidentul nefericit. Totul s-a intamplat sub privirile unei femei, care era in zona.

- Faimosul polițist Marian Godina a devenit tata pentru prima oara anul trecut și a ales sa fie el cel care intra in concediul de creștere a copilului. Cat caștiga polițistul Marian Godina aflat in concediu de paternitate. „Ne aflam la inceputurile acestei mode pentru ca sunt din ce in ce mai mulți barbați…

- Marian Godina a intrat in concediu de creștere a copilului și a dezvaluit cați bani primește cat timp va sta acasa cu fetița lui. Polițistul a fost invitat la Europa FM, la emisiunea „Romania in Direct”, unde a discutat acest subiect care starnit cotroverse in mediul online. In vara anului trecut, Marian…

- O fetița de 4 ani, din satul Ermoclia, care toata viața ei a trait in spital din cauza unei malformații congenitale la aparatul respirator a fost transferata zilele trecute din Spitalul Mamei și Copilului din Capitala in Spitalul raional Caușeni.

- Adrian Ropotan a lasat viața de fotbalist deoparte, iar acum vede sportul pe care l-a practicat zeci de ani din rolul de antrenor. Fostul fotbalist a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar de langa terenul de fotbal. Afla ce planuri de viitor are pe plan profesional!

- Andreea Podarescu trece prin clipe grele, de cand tatal copilului ei ar fi lasat-o cu datorii. Vedeta ar fi executata silit din cauza lui și este nevoita sa ii rezolve problemele, pe care el le-a facut in trecut. Bruneta a rabufnit la Antena Stars și a spus ca nu i se pare corect sa se intample acest…