Cum contribuie jocurile pentru copii la dezvoltarea gândirii Se spune ca jocul este munca copiilor. Jocul este modul in care copiii invața despre lume, despre ei inșiși și despre alții. Face parte din dezvoltarea sanatoasa ca și consumul de alimente naturale sau un somn bun. Uneori copiii se joaca cu prietenii și alteori, singuri, pot vorbi cu voce tare sau sa taca, uneori, […] Articolul Cum contribuie jocurile pentru copii la dezvoltarea gandirii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

