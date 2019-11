Stiri pe aceeasi tema

- De regula, anvelopele de iarna se folosesc din Octombrie pana de Pasti. In aceasta perioada poti fi in siguranta pe drum daca folosesti anvelope de iarna de calitate premium. Primele nopti inghetate din fiecare iarna trebuie sa te gaseasca pregatit, masina ta trebuie sa fie echipata cu anvelope de iarna…

- Iarna asta, cand pe retelele sociale circula o fotografie cu tavanul prabusit al Bailor Imperiale din Herculane, oamenii s-au indignat si au deplans situatia. Fara sa stie ca o echipa de tineri arhitecti...

- Iarna și-a facut deja simțita prezența in unele parți ale țarii. Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. „Legea cauciucurilor…

- Vremea rece ne anunta ca trebuie sa schimbam pneurile de vara cu anvelope de iarna. Daca nu doriti sa asteptati ofertele de Black Friday, care vor aparea incepand cu 15 noiembrie, puteti sa gasiti intre timp reduceri la cateva magazine.

- Politistii le reamintesc soferilor ca sunt obligati sa circule cu anvelope de iarna pe DN7C - Transfagarasan, unde soseaua este deszapezita, in conditiile in care la Balea Lac, la altitudine de peste 2.000 de metri in masivul Fagaras, stratul de zapada masoara 17 centimetri, potrivit Inspectoratului…

- COD RUTIER 2019. Soferii risca amenzi uriase chiar daca au ANVELOPE DE IARNA. Vezi de ce…. COD RUTIER 2019. Conform legii din Romania, șoferii sunt obligati sa aiba automobilul echipat cu anvelope de iarna daca circula pe o sosea acoperita de zapada, gheata sau polei. In caz contrar, aceștia pot fi…

- Dupa cum ne-am obișnuit, spre inceputul sezonului rece, ADAC iși publica rezultatele de referința. In acest an, a fost prezentate cititorilor testul cu 16 anvelope de iarna (fara crampoane) in dimensiunile 185/65 R15.

- Susține Teofil Preda, un conducator auto RATBV, care lucrat in aceași domeniu și in strainatate. Teofil Preda are 42 de ani, o familie frumoasa și o meserie la care ține și pe care și-o respecta. Ii place sa spuna ca este șofer de cand se știe, iar șofer de autobuz de peste un deceniu. Liniștit, calm…