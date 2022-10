HotNews.ro a atras atenția in urma cu circa 3 saptamani cu privire la faptul ca angajații asiatici care ajung la munca in Romania primesc foarte greu CNP-ul din cauza birocrației. Asta pune in dificultate angajatorii (de fapt contabilii) cand completeaza Declarația 112 prin care orice salariat este asigurat la sanatate și pensie.