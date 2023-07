Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a ministerului Educației dupa ce o coincidența bizara legata subiectele de la proba de romana de la Bacalaureat a fost facuta publica in mediul online. Adica, rezolvarea unui subiect a fost cautata pe internet inainte ca examenul sa inceapa. Potrivit monitorizarilor Google, inca de aseara de…

- George Claudiu Rimbu, un localnic din Fundata, ne-a trimis un mesaj in care povestește o situație petrecuta in localitatea din județul Brașov. In seara din 22 spre 23 iunie, locuitorii comunei Fundata au vazut o ursoaica cu 2 pui la casa Barbu. Au pornit sa o goneasca, iar mai apoi, un urs a aparut…

- Comisia irlandeza pentru protectia datelor anunta ca Google nu va mai lansa chatbot-ul Bard in Europa saptamana asta, asa cum planuia, din considerente de intimitate.Saptamana aceasta trebuia sa aiba loc lansarea europeana a chatbot-ului Bard, care a fost deja lansat in alte regiuni ale lumii…

- Compania Air Moldova, acuzata ca ar fi apropiata de politicianul prorus Ilan Sor, si-a suspendat toate zborurile si a oprit vanzarea biletelor intr-o noua disputa cu autoritatile guvernamentale. Compania Air Moldova, care are mari datorii la stat si este acuzata ca s-ar fi lasat fraudata deliberat de…

- Un nou studiu condus de Scripps Research a descoperit: consumul cronic de alcool ii poate face pe oameni mai sensibili la durere prin doua mecanisme moleculare diferite – unul legat de consumul de alcool și celalalt de sevraj. Aceste descoperiri ar putea ajuta la dezvoltarea de noi tratamente pentru…

- Noi reguli pentru Facebook, TikTok și Google in statele UE. Religia și opiniile politice, teme interzise in reclame Companii precum Google, Facebook, Instagram sau TikTok vor avea de respectat noi reguli stricte incepand cu 25 august, in urma unei decizii a Comisiei Europene. Vor fi interzise reclamele…

- Google intentioneaza sa introduca inteligenta artificiala in activitatea sa de publicitate in urmatoarele luni, scrie Financial Times, citat de Ziarul Financiar.Potrivit unei prezentari interne adresate agentiilor de publicitate, vazuta de Financial Times, Google vrea sa foloseasca AI pentru a crea…

- Totul s-a intamplat dupa ce batrana s-a intors de la cumparaturi și a constatat ca nu mai poate intra in casa. Femeia a stat cu sacoșile pe scara blocului pana cand o vecina a sunat la poliție sa reclame ce s-a intampla.Evenimentul a fost semnalat de Primaria Sectorului 6 pe pagina de Facebook:„O poveste…