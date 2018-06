Stiri pe aceeasi tema

- Acum ca a venit vara și a inceput sezonul estival, te poți bucura de mare, plaja și soare. Dar trebuie sa ții cont de faptul ca expunerea prelungita la razele soarelui poate duce la apariția unor leziuni la nivelul pieli,, adica la arsurile solare. Ceea ce este mai grav nu sunt arsurile dureroase, ci…

- Medana xi Robert de la SInsula Iubirii trebuie sE fie tare fericiti xi mandri cu un axa copil! DacE panE acum cel mic abia se tinea pe picioare, iatE cE a venit xi ziua cand ixi ajutE pErintii la treburile casnice.

- Vara pandește la orizont și soarele ne dezmiarda cu raze din ce in ce mai periculoase pentru sanatatea pielii. Vremea calduroasa te indeamna sa-ți prelungești ieșirile in aer liber, insa a te bucura de soare fara protecția solara potrivita poate cauza arsuri solare pielii, precum și daune pe termen…

- Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain cel mai bun jucator din campionatul Frantei in sezonul 2017-2018. Brazilianul a fost declarat invingator in urma unei anchete a Asociatiei fotbalistilor profesionisti din aceasta tara.

- Paris Saint Germain a castigat pentru al patrulea an consecutiv Cupa Frantei, dupa o confruntare de tip „David si Goliat”. La meci a asistat si Neymar, despre care presa spaniola scrie ca va juca la Real Madrid in sezonul urmator.

- N-a mai ramas mult timp pana cand te vei bucura din plin de clipele petrecute la plaja sau la piscina, motiv pentru care iți propunem sa descoperi un ingredient minune, ce te va ajuta sa tratezi arsurile solare.

- Nici nu s-a incheiat bine sezonul 2017 – 2018 al Diviziei A1 ca oficialii Volei Municipal Zalau au efectuat deja primele transferuri pentru editia viitoare. Conducerea formatiei de la poalele Mesesului a ajuns la un acrod cu antrenorul bulgar Nikolay Jeliazkov, care va ramane pe banca echipei zalauane…

- Motociclistii SMURD din si au inceput misiunea in sezonul 2018. In capitala, astazi, a avut loc un instructaj cu paramedicii pompieri care incadreaza aceste tipuri de vehicule.Motocicletele pentru interventie urbana SMURD sunt folosite ca prim raspuns medical in Bucuresti, Cluj si Constanta.Prezenta…