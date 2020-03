Stiri pe aceeasi tema

- Robert Cazanciuc spune ca PSD a stopat procesul privind pretențiile de 2,4 miliarde euro ale fratilor Micula, acesta afirmand, pe Facebook ca procesul prin care Romania a pierdut fusese initiat de Guvernul PNL.

- Fostul ministru al Sanatații Sorina Pintea a anunțat, luni, ca sufera de o boala grava, autoimuna, pentru care se trateaza în țara, cu tratament specific, între care imunoglobuline și cortizon, scrie Mediafax.Sorina Pintea a relatat luni seara pe Facebook ca a început sa se…

- Membru important al CNA, atac la ministrul Sanatatii. In timp ce unii au restrictii, Victor Costache si-a creat privilegii Radu Herjeu, membru CNA, revoltat de Victor Costache! „€Ministrul Sanatații are voie sa se angajeze, la 3 zile dupa numirea in funcție, la o clinica, desigur, privata?” Dupa ce…

- Ioana Filimon l-a dat definitiv uitarii pe turcul pe care l-a iubit, dar care care a sechestrat-o. Vedeta si-a refacut viata alaturi de un barbat misterios. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz-ul autohton.

- Fostul premier și lider PSD, Viorica Dancila, a scris, pe Facebook, ca 2020 va fi anul dispariției politice a lui Victor Ponta și al PRO Romania, adaugand ca Ponta „nu pacalește pe nimeni”, intrucat se știe „cat de mult iubește PSD”, astfel incat s-a aliat cu Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru…

- Fostul premier și lider PSD, Viorica Dancila, a reacționat, pe Facebook. la intenția ministrului Muncii, Violeta Alexandru, de a crește varsta de pensionare la 70 de ani, punctand ca „pensie este un drept, nu o pomana”, ceea de dovedește, in fapt, ca liberala nu cunoaște realitațile din societatea…

- Guvernul ungar va da in folosinta in acest an 160 de kilometri de drumuri, cu o valoare de 390 miliarde forinti (1,2 miliarde euro), printre proiectele ce urmeaza a fi finalizate se numara si sectiunea de autostrada care face legatura intre orasul Berettyoujfalu si granita cu Romania, a informat marti…

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza, conform Cancan. "Eu primesc cadouri in fiecare zi, daca ma crezi. Eu primesc flori, comanda,…