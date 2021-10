Cum circuli legal noaptea prin București dacă nu te-ai vaccinat. FORMULARELE necesare, potrivit legii Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata seara, noile masuri, dupa ce Capitala a trecut de incidenta de 8 la mie. Masurile intra in vigoare la miezul noptii. Circulatia persoanelor nevaccinate in afara locuintei, intre orele 20.00 si 05.00, este permisa doar cu declaratie sau adeverința de la angajator, pentru anumite motive justificate. Modelul declarației pe propria raspundere (PDF) Modelul adeverinței de la angajator (PDF) Decizia: „1. Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 20,00-5,00,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

