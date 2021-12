Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de iarna, metroul din București va circula dupa un program special, cu intervale diferite intre garnituri, dar și cu trenuri suplimentare intre sarbatori pentru a face fața fluxului crescut de oameni, anunța Metrorex.

- Pe adresa redacției au venit mai multe solicitari din partea unor proprietari de cluburi și restaurante legate de modul cum iși vor desfașura activitatea pe durata Sarbatorilor de Iarna. Am luat legatura cu subprefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care…

- Sarbatorile de Craciun bat la ușa și cumparaturile au ajuns pe ultima suta de metri. Cele doua mari mall-uri din Cluj, Vivo și Iulius, și-au stabilit programul din perioada sarbatorilor. IULIUS MALL:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- RAJA S.A. aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, si in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, activitatea structurilor care asigura continuitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se desfasoara fara intrerupere.Potrivit SC RAJA SA, apelurile catre numarul de telefon al Dispeceratului…

- Potrivit reprezentanților DSP Alba, laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand, in zilele Sarbatorilor de Craciun și Revelion permanența testarilor PCR, astfel: • 24 și 31 DECEMBRIE 2021 – Laboratorul DSP Alba (program 08.00 – 12.00, str. Mușețelului nr. 2, in parcarea Policlinicii – FARA PROGRAMARE)…

- Laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand, in zilele Sarbatorilor de Craciun și Revelion permanența testarilor PCR, astfel: 24 și 31 DECEMBRIE – Laboratorul DSP Alba (program 8.00 – 12.00, str. Mușețelului nr. 2, in parcarea Policlinicii – FARA PROGRAMARE) 25-26 DECEMBRIE ȘI 1-2 IANUARIE – Laboratorul…

- DSP Alba: Cum se va face testarea PCR in perioada Sarbatorilor de Iarna. PROGRAMUL laboratoarelor DSP și SJU DSP Alba: Cum se va face testarea PCR in perioada Sarbatorilor de Iarna. PROGRAMUL laboratoarelor DSP și SJU Potrivit reprezentanților DSP Alba, laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand,…

- Focuri de artificii in trei locatii cu durata intre 6 si 10 minute in noaptea de Revelion si 3 ”Povesti de Craciun” tot in trei locuri diferite din municipiul Galati. Acestea sunt o parte dintre activitatile ce vor fi organizate de Primaria municipiului Galati in perioada sarbatorilor de iarna. In acest…