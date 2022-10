Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Orașului Salcea a fost sesizata prin „SNUAU 112” ca pe raza comunei Dumbraveni a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Dumbraveni, un barbat de 41 de ani din localitatea…

- Un șofer a fost impușcat de polițiști in județul Galați, dupa ce a refuzat sa opreasca. Barbatul de 26 de ani este internat la Spitalul Județean Galați, cu rani la ambele picioare. El conducea mașina deși avea permisul suspendat pentru consum de droguri. Polițiștii l-au testat dupa incident și rezultatul…

- Un sofer a fost prins de politistii din Olt in timp ce circula cu viteza de 231 de kilometri pe ora pe Drumul Expres 12, el fiind lasat fara permis de conducere pentru patru luni si amendat cu 1.450 de lei. Inspectoratul de Politie Judetean Olt a transmis ca politistii Serviciului Rutier Olt au depistat…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 7:55, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu pe DN1, in zona intersectiei cu DJ 101 Balotesti, politistii Serviciului Rutier Ilfov au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu a oprit.Potrivit IPJ Ilfov, politistii rutieri…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat duminica seara, in jurul orei 21.20, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 642, in comuna Tia Mare, soldat cu decesul unui biciclist. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Corabia.…

- Un tanar in varsta de 24 ani, din județul Galați, a fost surprins de radar intr-o localitate cu 114 km/h peste viteza legala. Politistii i-au suspendat permisul si l-au amendat. Polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au depistat marți seara, pe DN 25, in comuna Ivești, un barbat,…

- La data de 24 august 2022, polițiștii rutieri din cadrul poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pe raza municipiului, pentru control, un autoturism, condus de un barbat, de 44 de ani, din Alba Iulia. Intrucat conducatorul autoturismului emana halena alcoolica polițiștii i-au solicitat sa fie testat…