Cum circulă autobuzele și tramvaiele în București, în noaptea de Înviere In noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit, iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41, care vor circula la intervale de 20 de minute

