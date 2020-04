Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul" critica protocolul incheiat de ministrul de Interne, Marcel Vela, si Biserica Ortodoxa Romana, care prevede ca politistii vor imparti Lumina in Noaptea de Inviere. Sindicalistii sustin ca protocolul este jalnic si nelegal, iar ministrul nu stie…

- Valer Kovacs, polițist in cadrul IPJ Timiș și lider sindical, a ieșit public cu dovezi in legatura cu faptul ca superiorii pun presiune pe agenți sa dea cat mai multe amenzi. Discuțiile dintre comisarul șef Radu Tufiș și subordonații sai se poarta pe un grup de WhatsApp. Chiar daca șefii polițiștilor…

- Libertatea publica azi prima parte a unui interviu cu polițistul Valer Kovacs, in care acesta face dezvaluiri despre problemele din sistem. Valer Kovacs ”Problema cu presiunea sa dam amenzi exista și inainte de Starea de Urgența. Chiar și domnul Despescu ne-a zis: hai sa nu mai mergem la rupere acum…

- Un clujean a fost amendat cu 1.000 de lei de un agent al Politiei Locale pentru ca „a adresat cuvinte jignitoare primarului”. „Haideti sa-l bombardam pe netrebnic cu mesaje”, este mesajul care i-a atras sanctiunea.

- Mai multe persoane au primit in ultima perioada anumite mesaje pe Whatsapp, prin care le erau oferite vouchere false la Lidl sau Adidas, a anunțat Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Naționala (CERT-RO).In ultimele zile, CERT-RO a fost inștiințat cu privire la propagarea unor campanii…

- Coronavirus a dat nastere si unor glume nu foarte bune in mediul online. Un mesaj circula intens pe toate grupurile de Whatsapp dar si pe Facebook prin care se anunta ca festivitatile de 1-8 martie ar fi fost anulate printr-o hotarare de guvern.

- Politistii au cerut oamenilor, in apelul lansat pe Facebook, sa sune la 112 sau sa anunte cea mai apropiata sectie de Politie in cazul in care il cunosc sau il recunosc pe strada pe barbatul din imagini. "Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a derulat aproximativ 4.000 de controale pe piata serviciilor de comunicatii electronice si de servicii postale in anul 2019 si a aplicat amenzi de peste 2,5 milioane lei.