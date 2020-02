Cum câștigi câteva mii de euro vânzând casele altora. Avantajele meseriei de agent imobiliar Cum caștigi cateva mii de euro vanzand casele altora. Avantajele meseriei de agent imobiliar Domeniul imobiliar este in creștere masiva in ultimii ani, iar agenții imobiliari sunt unii dintre cei mai ravniți angajați. După prăbușirea din 2008, sectorul imobiliar a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, depășind chiar recordurile boom-ului de dinainte de criză. Oferta de locuințe este din ce în ce mai bogată, pe măsura cererii, ceea ce a făcut ca și prețurile să se situeze pe o pantă ascendentă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

