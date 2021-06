Stiri pe aceeasi tema

- Primul centru de vaccinare mobil a fost deschis, miercuri, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II pentru romanii din strainatate, care se vor putea vaccina anti-COVID, fara programare. “Astazi, 2 iunie, s-a deschis primul centru de vaccinare mobil, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II.…

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- Cand sunt implicați banii, oamenii tind sa faca un pas in spate, chiar și daca vorbim de o valoare de 5 RON iar adevaratul motiv pentru care jucatorii sunt inca reticenți fața de cazinourile online, este teama de expunerea datelor cu caracter sensibil in mediul online. Operatorii de jocuri de noroc…

- Nici jumatate dintre romani nu a optat pana la acest moment pentru pentru piata liberalizata de energie. Ministrul Virgil Popescu avertizeaza ca facturile la finele lunii iunie vor fi mai mari pentru ca va disparea discountul acordat pana la data de 1 iunie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat,…

- Online-ul a ajuns in pandemie sa contribuie cu 9% la totalul pietei de retail din Romania, in urcare de la 7%, la o valoare estimata de Ziarul Financiar la 3,5 miliarde de euro. Totusi, aceasta ramane cea mai mica pondere din regiune, in Cehia ea fiind aproape dubla, iar in restul pietelor…

- Candva ținea prima pagina a tuturor tabloidelor din Romania din cauza scandalurilor in care era implicat, iar acum s-a schimbat radical. Fulgy de la Clejani și-a facut emisiune online și s-a transformat intr-un tanar responsabil. Fiul Vioricai și al lui Ionița face furori pe canalul sau de YouTube și…

- Peste jumatate dintre cetatenii din Uniunea Europeana cu varsta intre 16 si 74 de ani au declarat ca in 2020 au cautat informatii online legate de rani, boli, nutritie sau imbunatatirea sanatatii, insa in Romania ponderea celor care au cautat astfel de informatii

- Mai mult de jumatate din cetațenii Uniunii Europene cu varsta cuprinsa intre 16și 74 de ani au declarat ca in 2020 au cautat informatii online legate de rani, boli, nutritie sau imbunatatirea sanatatii, insa in Romania ponderea celor care au ales aceasta metoda este de doar 28%, cel mai mic procent…