- Familia polițistului SCCO Olt Bogdan Dumitrescu, impușcat in cap, din greșeala, de iubita lui, in urma cu trei luni, face demersuri pentru transferul sau la o clinica din strainatate, unde sa faca recuperare. Decizia vine dupa ce rudele au primit tragica veste ca tanarul ar putea sa nu mai vorbeasca…

- In urma cu cativa ani, tatal Deliei, si-a lasat familia si a decis sa fi mai aproape de Dumnezeu și s-a refugiat in Schitul de la Muntele Athos, in speranța ca o sa iși gaseasca liniștea și echilibrul sufletesc. De Paste, tatal artistei, Ion Matache, a revenit in Romania, in sanul familiei, determinat…

- Ana Maria Craciun a murit in Italia in urma unei operații de liposucție. Tanara de doar 36 de ani s-a stins din viața, in brațele soțului, dupa noua luni de agonie, deși primise asigurari ca intervenția e una banala. Au aparut, insa, complicațiile și durerile cumplite pentru ca medicul care a operat-o…

- Speakerul Andrian Candu obișnuiește sa-și petreaca sarbatorile, inclusiv cele pascale, acasa, alaturi de familie. Despre aceasta, președintele Parlamentului a relatat in cadrul emisiunii Prima Ora, de la Prime TV, unde a venit cu 2 dintre copiii sai. Oficialul a mai povestit și despre obiceiurile pe…

- Cantaretul francez Jacques Higelin a murit la 77 de ani, la Paris. Cauza nu a fost dezvaluita, familia preferand sa pastreze discreția in continuare. Jacques Higelin, unul dintre pionierii rockului francez, a decedat vineri la Paris la varsta de 77 de ani, a declarat familia sa pentru AFP. Tata a trei…

- Imediat ce au aflat contul de Facebook al unuia dintre batausii care au bagat un batran din Brasov in spital, sute de romani au simtit nevoia sa-si descarce furia postand mesaje dure pe pagina acestuia. Nici mama agresorului nu a scapat de critici, contul ei fiind de asemenea asaltat de oamenii oripilati…

- Baiatul a ajuns la Spitalul Municipal din Oradea cu arsuri la mana, informeaza Digi 24. Copilul si-a insotit mama la bancomat si cand a pus mana pe aparat a fost electrocutat. Chiar daca medicii au recomandat, familia a decis sa nu il lase internat. Tatal baiatului a facut plangere la politie. Echipele…

- Orice persoana din Romania isi poate mari pensia pe care o va primi la batranete prin semnarea unui contract de asigurare sociala Daca lucrezi la negru sau angajatorul tau plateste CAS doar pentru salariul minim pe economie te vei trezi la batranete cu o pensie foarte mica, ce nu iti poate asigura o…