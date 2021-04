Cum călătorim cu certificatul de vaccinare anti-COVID. Țările care cer acest document Vaccinul anti-COVID incepe sa devina biletul de acces in vacanțe. Multe țari ale caror economii se bazeaza in mare parte pe turism au anunțat ca granițele lor vor fi deschise calatorilor imunizați. Grecia este una dintre principalele destinații pentru care opteaza romanii cand vine vorba de vacanța de vara. Persoanele care au deja 14 zile de la a doua doza de vaccin pot calatori in statul elen fara carantina sau test PCR. Sezonul estival se va deschide oficial incepand cu 14 mai. Aceleași condiții le impune și Croația. Unele state, precum Muntenegru, cer doar ca a doua doza de vaccin sa fie efectuata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

