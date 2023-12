Stiri pe aceeasi tema

- Discursul de adio al lui Adrian Mazilu pentru Gica Hagi. Tanarul jucator va pleca la Brighton, echipa care l-a achiziționat inca din aceasta vara, dar care l-a lasat, imprumut, la campioana Romaniei, pana in iarna. Duelul dintre Farul Constanța și Rapid s-a incheiat cu scorul de 0-0. Dupa acest meci,…

- Farul Constanța și Rapid au terminat la egalitate, scor 0-0, o partida cu multe ocazii și trei goluri anulate pentru constanțeni, decizii criticate dur de Gheorghe Hagi la finalul intalnirii de la Ovidiu.

- Leo Grozavu a avut un discurs dur la adresa arbitrajului dupa infrangerea cu FCSB. Tehnicianul de la Poli Iași crede ca echipa sa a fost dezavantajata in partida din Copou. Duelul dintre Poli Iași și FCSB s-a incheiat cu scorul de 1-3. Partida care a contat pentru etapa cu numarul 21 a sezonului de…

- Leo Grozavu a avut un discurs dur dupa Poli Iasi – Farul 2-3. Echipa lui Gica Hagi a condus cu 3-0 la pauza meciului din Copou, dar gazdele au reusit sa reduca din diferenta pana la final. La finalul meciului, Leo Grozavu nu si-a menajat jucatorii pentru prestatia foarte slaba din prima repriza a meciului…

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…

- Au aparut imagini fabuloase cu Gica Hagi si Razvan Burleanu, dupa meciul Romania – Elvetia, scor 1-0, din preliminariile EURO 2024. „Regele” a fost prezent pe Arena Nationala, la confurntarea in care tricolorii au sarbatorit calificarea la turneul final de anul viitor. La finalul partidei care a fost…

- Andrei Artean l-a ridicat in slavi pe Constantin Budescu dupa ce decarul Farului i-a centrat perfect la gol! Fotbalistul de la Farul Constanța a vorbit și despre convocarea la echipa naționala! Partida de la Ovidiu a contat pentru etapa cu numarul 16 a Ligii 1! Meciul campioanei en-titre a fost in format…

- In urma cu doua zile, Mircea Lucescu (78 de ani) a decis sa plece de la Dinamo Kiev, iar antrenorul roman se afla in cautarea unui nou proiect.Mircea Lucescu, dupa discuția cu Gica Hagi: „Doua sabii nu incap in aceeasi teaca”.Printre cei care l-au sunat pe Mircea Lucescu dupa ultimele evenimente a fost…