Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea vine dupa admiterea unui recurs in interesul legii The post RECURS IN INTERESUL LEGII Functionarii din primarii, consilii locale si judetene vor avea salarii plafonate first appeared on Informatia Zilei .

- Alianta Dreapta Unita a obtinut 7.89%, iar Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) 5.22%. Partidul SOS Romania a inregistrat 3.04% din totalul mandatelor.Distribuția voturilorPSD: 37.16%PNL: 30.08%AUR: 9.85%Alianta Dreapta Unita: 7.89%UDMR: 5.22%SOS Romania: 3.04% Nicolae Ciuca, atenționare pentru…

- Inca de luni, 10 iunie, Autoritatea Electorala Permanenta a inceput sa publice rezultatele parțiale pentru alegerile din Argeș. Conform datelor din 11 iunie, aflate inca in evoluție, Partidul Social Democrat a caștigat cele mai multe localitați din județ. Primarii municipiilor sunt Cristian Gentea (PSD)…

- Dupa alegerile locale din 9 iunie, se constata ca 43% dintre președinții de consilii județene au o „cariera” de cel puțin 8 ani consecutivi la conducerea acestor instituții. 13 președinți și-au reconfirmat pozițiile pentru al treilea mandat consecutiv, in timp ce doi se pregatesc sa inceapa al patrulea…

- Romanii si-au ales, ieri, primarii, presedintii de consilii judetene, consilierii locali si judeteni. Prezenta la vot la nivel national la alegerile locale a fost putin peste 50%. In asteptarea rezultatelor oficiale de la Biroul Electoral Central, formatiunile politice au facut propriile numaratori…

- Romanii isi aleg duminica reprezentantii in administratia locala - primarul general al Capitalei, presedintii de consilii judetene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ai consiliilor judetene, primarii localitatilor/ primarii de sectoare ale Capitalei si membrii in CL.

- Romanii isi aleg duminica reprezentantii in administratia locala - primarul general al Capitalei, presedintii de consilii judetene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ai consiliilor judetene, primarii localitatilor/ primarii de sectoare ale Capitalei, precum si membrii in consiliile…

- Romanii sunt așteptați, duminica viitoare, la urne pentru a-și alege primarii, consilierii locali și județeni dar și președinții de consilii județene. Ce atribuții au aleșii locali, vedeți in lista de mai jos. In ceea ce priveste alegerile locale, romanii vor vota pentru a alege primari, consilieri…