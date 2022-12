Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul discutiilor, vor fi abordate aspecte privitoare la contracararea impactului de ansamblu asupra Republicii Moldova al razboiului de agresiune purtat de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. De asemenea, vor fi discutate teme de interes prioritar precum conlucrarea in domeniul securitatii energetice,…

- Republica Moldova, care a obținut in luna iunie statutul de țara candidata pentru aderare la Uniunea Europeana, trebuie sa treaca gradual la instrumentele de preaderare, implicit la diverse programe de finanțare din fonduri europene - a declarat șefa misiunii Republicii Moldova pe linga Uniunea Europeana,…

- Declaratia ministrului de externe moldovean Nicu Popescu, vicepremier, a fost facuta vineri, in cadrul celui de-al 29-lea Consiliu al ministrilor afacerilor de externe ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care are loc la Lodz, in Polonia, informeaza Ziarul National din Chisinau."Am…

- Republica Moldova va fi sprijinita in continuare de Parlamentul European in gestionarea procesului de aderare la Uniunea Europeana și consolidarea rezilienței in fața provocarilor actuale. Prioritațile dialogului moldo-comunitar și domeniile in care cooperarea necesita a fi intensificata au fost discutate,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exprimat vineri recunostinta fata de implicarea si sustinerea primita din partea Casei Regale a Romaniei privind integrarea in Uniunea Europeana. In timpul intrevederii de vineri dintre presedintele Maia Sandu si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei…

- Ministrii justitiei si de interne din Uniunea Europeana au votat o prelungire cu doua luni, pana pe 19 decembrie, a termenului in care Ungaria trebuie sa ia masuri de remediere in legatura cu procedura declansata de Bruxelles in cadrul mecanismului de conditionalitate, a anuntat joi seara ministrul…

- Comunitatea Politica Europeana va avea urmatoarea reuniune in Republica Moldova, la Chișinau. Aceasta poate fi considerata cel mai important eveniment internațional din Republica Moldova, de la momentul cand și-a proclamat independența. Decizia in acest sens a fost luata la propunerea președintei Maia…

- Uniunea Europeana va sprijini Republica Moldova in gestionarea crizei energetice, dar si in asigurarea cu energie electrica. Asigurarea vine din partea comisarului European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, care se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau.