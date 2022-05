Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au anuntat efectuarea mai multor perchezitii in Bucuresti si alte cinci judete, intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care un grup infractional a retras ilegal din conturile unei banci din Romania peste 70 de milioane de lei.

- Cum a ocolit Romania criza alimentara mondiala, care e prețul painii la poarta fabricilor și in cat timp am putea sa vedem ieftinirea acestui aliment, aflați din discuția pe care HotNews a purtat-o cu Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Discuțiile au mai atins subiectul revitalizarii Casei de Comerț…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca numarul total de cetateni cu drept de vot sunt inscrisi in Registrul electoral la data de 31 martie 2022 este de 18.869.236, cu 11.713 mai multi fata de ultima informare publica realizata de AEP pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 28 februarie…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat…

Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 817,4 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Sanatații a transmis la solicitarea HotNews.ro situația amenzilor aplicate de Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) celor care nu au respectat obligația de a completa formularul digital de intrare in Romania in maxim 24 de ore de la intrarea in țara, aspect care constituie contravenție și…