Cum au spionat-o americanii pe Merkel cu ajutorul serviciilor secrete daneze

- Statele Unite au spionat lideri politici din Europa, printre care cancelarul german Angela Merkel, cu ajutorul serviciilor daneze de informatii, arata rezultatele unei investigații jurnalistice desfașurate in comun de mai multe posturi de televiziune și publicații europene.

- Astfel, doua agentii americane de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale infectate, iar o a treia merge pe ipoteza unui posibil accident de laborator drept sursa a pandemiei de COVID-19, informeaza Biroul Directorului pentru Informatii al SUA. „Comunitatea…

- Premierul italian Mario Draghi a numit-o, miercuri, in funcția de șef al serviciilor secrete pe o diplomata de cariera, Elisabetta Belloni, prima femeie care ocupa acest post sensibil. Mario Draghi a ales-o pe ambasadoarea Elisabetta Belloni pentru a conduce Departamentul Informatiilor pentru Securitate…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua intalnire de urgenta cu usile inchise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, in care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive", transmite AFP. Din punctul…

- Ucraina ar putea incepe acțiuni militare impotriva Crimeii, organizand, cu susținerea Statelor Unite, provocari care sa presupuna moartea militarilor ucraineni, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, scrie Kommersant. Prezent la o consfaturire la Sevastopol,…

- Rusia ”nu vrea un conflict direct” cu Statele Unite, in pofida faptului ca ”isi va continua eforturile de destabilizare a Ucrainei”, evalueaza serviciile americane de informatii in raportul lor anual cu privire la amenintarile la adresa Statelor Unite in lume, relateaza AFP potrivit news.ro.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere intervenția seviciilor secrete dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Incidentul s-a produs in weekend, in centrul Chișinaului. Judecatorul s-a refugiat in Republica Moldova in urma cu cinci ani și a solicitat azil politic. El este…