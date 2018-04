Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos și este tare mandra de noua ei silueta. Vedeta a ajuns sa canntareasca 71 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici, greutatea ideala la care vrea sa ajunga este 65. Și-a facut apariția pentru prima data la TV, dupa ce a slabit spectaculos și a dezvaluit cum…

- In urma cu un an, Ozana Barabancea se hotarase sa faca o operație de micșorare a stomacului pentru a scapa de kilogramele in plus. Dupa ce s-a operat, vedeta s-a pus pe treaba, merge des la sala de fitness, dar ține și dieta. Ca sa motiveze și alte persoane, Ozana Barabancea a postat pe rețelele […]…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluia, la finalul anului trecut, ca trei dintre fotbaliștii pe care Hagi i-a vandut lui Gigi Becali și-ar fi facut de cap la Viitorul și ar fi continuat și la FCSB (DETALII AICI). Mai precis, Romario Benzar, Florin Tanase și Florinel Coman ar fi fumat in ”draci”,…

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…

- Gabriela Cristea a devenit mama pe 23 septembrie, iar de atunci și-a propus sa dea jos surplusul de greutate pe care l-a luat in timpul sarcinii. Recent, vedeta a spus ca a scapat de 10 kilograme, insa imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, arata altceva. Gabi e ușor plinuța, dar…

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- Le vedem mereu in lumina reflectoarelor și le invidiem pentru trupurile mereu in forma chiar și dupa ce au nascut. Secretele vedetelor la capitolul slabit nu sunt chiar secrete. Rețeta e simpla: mancare naturala, sanatoasa, și mult sport, scrie Jurnalul ...