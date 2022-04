Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse și-ar fi stabilit un punct de staționare într-o biserica aflata la nord de Kiev și folosesc acest loc ca baza pentru a pune la punct un asalt asupra capitalei Ucrainei, a declarat vineri un înalt oficial al adminisrtrației americane, citat de Reuters. „Personalul…

- O combinație de factori a adus in prim-plan noi niveluri de fragilitate financiara. Pandemia, inflația in creștere, majorarea ratelor dobanzilor și razboiul Rusiei in Ucraina afecteaza dramatic bunastarea financiara a gospodariilor. “Inflația este reala – nu tranzitorie – și deja se observa o creștere…

- „Astazi ni s-a declarat un adevarat razboi hibrid, un razboi total - acest termen folosit de Germania lui Hitler este folosit acum de mulți politicieni europeni cand vorbesc despre ce vor sa faca cu Federația Rusa. Obiectivele lor nu sunt ascunse, ele sunt declarate in public: sa distruga, sa sparga,…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA. Un conflict militar prelungit va avea probabil "efecte mult mai daunatoare" asupra economiei continentului…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, declara ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia. Romania exporta, pentru ca produce mult mai mult fața de…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Unele dintre cele mai mari companii din domeniul petrolier și al gazelor din lume, precum OMV, Shell, BP sau Engie sanționeaza extrem de grav Rusia. Deciziile lor pun sub incertitudine viitorul gigantului Gazprom. Decizia OMV vine dupa ce mai multe companii occidentale cauta sa iasa de pe piata rusa,…

- Consiliul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) a anunțat un set de masuri impotriva Rusiei. „FIFA dorește sa reitereze condamnarea utilizarii forței de catre Rusia in invazia sa in Ucraina. Violența nu este niciodata o soluție și FIFA iși exprima cea mai profunda solidaritate fața de toate persoanele…