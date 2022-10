Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin mizeaza pe infuzia rușilor mobilizați pentru a schimba dinamica pe campul de lupta din Ucraina. Dar analiștii spun ca pierde timp prețios in timp ce operațiunea sa militara se prabușește sub presiunea ofensivei ucrainene. Exista semne ca Rusia are nevoie de mai mult decat personal pentru…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Orice acțiune a forțelor ucrainene ramase in regiunea Zaporojie va fi considerata ”agresiune impotriva Rusiei”, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia, a transmis joi un responsabil prorus numit de Moscova in administrație, care a cerut Kievului sa-și retraga imediat armata de acolo, informeaza…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…