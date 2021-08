Cum au sărbătorit talibanii retragerea trupelor americane din Afganistan VIDEO Talibanii au sarbatorit cum știu ei mai bine retragerea americanilor din Afganistan, dupa doua decenii de razboi. Inarmați cu miltraliere, luptatorii talibani au ieșit pe strazile capitalei Kabul pentru a-și sarbatori victoria impotriva SUA. Imaginile fac inconjurul lumii! Atmosfera era ca de Revelion. Talibanii au ieșit pe strazi. Imaginile fac inconjurul lumii Dupa 20 de […] The post Cum au sarbatorit talibanii retragerea trupelor americane din Afganistan VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

