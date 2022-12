Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana, inclusiv Romania, trebuie sa se aștepte și se pregateasca deja pentru un nou val de refugiați din Ucraina, a avertizat, intr-un interviu pentru postul Europa FM , Roberta Metsola, 43 de ani, președinta Parlamentului European. „Pacea trebuie sa aduca libertate, ea trebuie sa aduca…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata in ultima zi a vizitei in Romania, a afirmat marti, 20 decembrie, ca iși dorea sa vina la București dupa luarea unei decizii pozitive pentru Romania, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, va face tot posibilul sa ajute țara noastra ca…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Presedintele PE efectueaza, luni si marti, o vizita…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se afla luni și marți la București, unde va purta convorbiri cu principalii lideri politici ai Romaniei. Lidera Parlamentului European se va intalni cu șeful statului, Klaus Iohannis, cu șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, cu președintele interimar al…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…

- Senatorul PSD de Vrancea, Angel Tilvar a depus, luni, juramantul de investitura in functia de ministru al Apararii, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Au mai participat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, presedintele Camerei…