Cum au sarbatorit David și Victoria Beckham nunta de argint David și Victoria Beckham au celebrat cea de-a 25-a aniversare a casatoriei lor intr-un mod inedit, reconstituind portretele lor de nunta, inclusiv faimoasele ținute mov asortate. Cu prilejul acestei aniversari speciale, soții au adus din nou in fața ochilor acea nuanța de mov iconica. In documentarul sau de pe Netflix, David Beckham și-a amintit cu umor de nunta lor din 1999. Castelul Luttrellstown din secolul al XV-lea, tronurile regale, porumbelul alb eliberat in momentul in care au spus „Da” și tema inspirata de Robin Hood au fost…